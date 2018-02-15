شاهد.. هايدي موسى بإطلالة جذابة (صور)





تظهر الفنانة الشابة هايدي موسى، في حلقة الثلاثاء المقبل ، من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس عبر شاشة "سي بي سي".





ونشرت هايدي، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة معلقة عليها قاىلة : "انتظروني واغاني الموسيقار العظيم مودي_الإمام لأول مرة لايڤ على مسرح صاحبة السعاده و غنائي عمل من اهم الاعمال في السينما المصريه".