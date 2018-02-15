شاهد.. هايدي موسى بإطلالة جذابة (صور)
الخميس 15/فبراير/2018 - 11:46 م
شيماء الشاهيني
تظهر الفنانة الشابة هايدي موسى، في حلقة الثلاثاء المقبل ، من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس عبر شاشة "سي بي سي".
ونشرت هايدي، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة معلقة عليها قاىلة : "انتظروني واغاني الموسيقار العظيم مودي_الإمام لأول مرة لايڤ على مسرح صاحبة السعاده و غنائي عمل من اهم الاعمال في السينما المصريه".
إنتظروني يوم الثلاثاء القادم وأغاني الموسيقار العظيم مودي_الإمام لأول مرة لايڤ على مسرح صاحبة السعاده و غنائي عمل من اهم الاعمال في السينما المصريه #هايدي_موسى Dress by the amazing @antarmode Jewelery @antarmode Hairdresser @hemajoe_hairstylist #haidymoussa #hairdresser #soon #dress #صاحبة_السعاده #happy
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني أنغام أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017