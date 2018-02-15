ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الطالب المكرم بـ"فوطة" يرد على مواقع التواصل: "مش شايف الموضوع كبير" (فيديو)

الخميس 15/فبراير/2018 - 11:47 م
الطالب المكرم بـفوطة يرد على مواقع التواصل: مش شايف الموضوع كبير (فيديو)
مؤمن على
طباعة
رقية جمال
 
استنكر مؤمن على، الطالب بمدرسة طه حسين التجريبية للغات بالسويس صاحب واقعة التكريم بـ"فوطة"، السخرية التى تعرض لها من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمنحه فوطة هدية من مدرسته، قائلًا: "مدير المدرسة قدرنا بالحاجة دي وخلاص وأنا مزعلتش، مش شايف الموضوع كبير يعني"، معقبًا: "كانوا بيتريقوا ويقولوا أكيد باباه حلاق، وعلشان يمسح بيها ذكرياته القديمة".

وأضاف "علي"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الخميس، أن مدير المدرسة هو الأب الروحي للمدرسة، وتواصل معه عقب الهجوم الذي تعرض له.
المزيد عن: مؤمن على فوطة سي بي سي تكريم اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
مصر المقاصة
-
x
14:30
-
طنطا‏
الأسيوطي سبورت
-
x
17:15
-
الأهلي
المقاولون العرب
-
x
19:30
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
سموحة
الدوري السعودي للمحترفين
الرائد
-
x
14:55
-
الإتفاق
الفيحاء
-
x
17:35
-
الأهلي
الشباب
-
x
19:30
-
الهلال
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
دفاع تاجنانت
-
x
17:00
-
شبيبة القبائل
إتحاد الحراش
-
x
17:00
-
إتحاد الجزائر
نادي مولودية الجزائر
-
x
18:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
دوري نجوم قطر
الريان
-
x
15:45
-
السيلية
الغرافة
-
x
17:55
-
الخريطيات
الأهلي
-
x
17:55
-
قطر
كأس الخليج العربي الإماراتي
النصر
-
x
15:30
-
الوصل
الوحدة
-
x
18:00
-
العين
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
شيفيلد يونايتد
تشيلسي
-
x
22:00
-
هال سيتي
الدوري الإسباني
جيرونا
-
x
22:00
-
ليجانيس
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
21:30
-
ماينز
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:45
-
ديجون
الدوري البرتغالي الممتاز
فييرينسي
-
x
22:30
-
بورتيمونينسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/16/2018 1:40:08 AM