الطالب المكرم بـ"فوطة" يرد على مواقع التواصل: "مش شايف الموضوع كبير" (فيديو)

استنكر مؤمن على، الطالب بمدرسة طه حسين التجريبية للغات بالسويس صاحب واقعة التكريم بـ"فوطة"، السخرية التى تعرض لها من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمنحه فوطة هدية من مدرسته، قائلًا: "مدير المدرسة قدرنا بالحاجة دي وخلاص وأنا مزعلتش، مش شايف الموضوع كبير يعني"، معقبًا: "كانوا بيتريقوا ويقولوا أكيد باباه حلاق، وعلشان يمسح بيها ذكرياته القديمة".



وأضاف "علي"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الخميس، أن مدير المدرسة هو الأب الروحي للمدرسة، وتواصل معه عقب الهجوم الذي تعرض له.

