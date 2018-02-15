أحمد كريمة: "أمي كانت بتدعي لأبويا على الفاضي والمليان"

علق الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن الحرمان العاطفي التي تُعاني منه بعض الأسر، موضحًا أن القرآن الكريم نبه على الزوج أن لا يدخل المنزل إلا بعد السلام على من فيه، " مش يدخل متهجم والعيال تخاف منه"، على حد وصفه.





وأضاف "كريمة"، خلال حواره في برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة،:" أمي كانت بتدعي لأبويا على الفاضي والمليان وتقوله يا رجلنا يا مهنينا وكده، وهو يقولها إيه العدس الجميل ده، وإيه الأكل الرائع ده رغم إن الأكل كان مِش".



