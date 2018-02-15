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شراكة فنية بين "اتصالات تونس" ولطيفة التونسية في احتفالية ضخمة (صور)

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:10 م
شراكة فنية بين اتصالات تونس ولطيفة التونسية في احتفالية ضخمة (صور)
خلال توقيع الاتفاقية
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صلاح حسن
 
أقامت شركة اتصالات تونس Tunisie Telecom احتفالية ضخمة بمناسبة توقيع أول عقد شراكة رقمي لها مع النجمة التونسية لطيفة.


وحضر الاحتفالية عدد كبير من مدراء الشركة والإعلاميين وتم خلالها الإعلان رسميًا عن تمكين حرفاء الهاتف الجوال لاتصالات تونس من الإطلاع على أحدث أغاني لطيفة التونسية، وخاصًة ألبومها الجديد Fresh عبر تطبيقة "عالم لطيفة LATIFA WORLD BY TUNISIE TELECOM".


واتفق الشريكان على تخصيص جزء من مداخيل التطبيق لمساعدة بعض الجمعيات الخيرية في تونس، لإعطاء هذه الشراكة بُعدًا إنسانياً مواطنيًا راقيًا.


من جهته أكد محمد فاضل كريّم، الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس أن الشركة سعيدة بالتعامل مع الفنّانة العربيّة المتألّقة لطيفة التونسية وأضاف أن هذه الشراكة تهدف الى تعزيز الترابط بين لطيفة وبين معجبيها وتمكينهم من التعّرف على أحدث أعمالها عبر وسائل الاتصال الحديثة.


وأوضح محمّد فاضل كريّم، أن شركة اتصالات تونس ستعمل خلال المرحلة القادمة على ترويج محتويات فنّية راقية للاستجابة لانتظارات فئة مهمّة من حرفائها وخاصة الشباب منهم.


من جانبها أعربت لطيفة التونسيّة، عن سعادتها بالتعامل مع "انصالات تونس"، حيث تواصل بهذه الشراكة تعاونها مع شركة DU للإتصالات في الإمارات العربية المتحدة وقالت: "إنّني فخورة بالتعامل مع المشغّل الوطني اتصالات تونس الرائد في مجال الاتصالات، لمواصلة التجربة التّي بدأتها مع المشغّل الإماراتي "دو DU"، والتي ساهمت في إحداث خدمة "عالم لطيفة، Latifa World"، على الهواتف الذكية. 


وتابعت: ستمكنني هذه الشراكة المتميّزة مع اتصالات تونس من مزيد تعزيز التواصل مع جمهوري الحبيب في تونس، وأودّ أن أستغّل هذه الفرصة لأعرب عن امتناني لفريق عمل اتصالات تونس بكامله، لما وجدته فيه من حماس وحرص على إنجاح هذه الشراكة الرائدة.


واستطردت في تعليقها على صور وفيديوهات من الحديث عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "اليوم فرحتي كبيره بتعاقدي يوم عيد ميلادي مع شركه كبيرة وهي اتصالات تونس على خدمة latifa world أو عالم لطيفه وتوزيع ألبومي fresh وكل أعمالي حتى يتمكن جمهوري في تونس من متابعة كل جديدي".
شراكة فنية بين "اتصالات تونس" ولطيفة التونسية في احتفالية ضخمة (صور)
شراكة فنية بين "اتصالات تونس" ولطيفة التونسية في احتفالية ضخمة (صور)
شراكة فنية بين "اتصالات تونس" ولطيفة التونسية في احتفالية ضخمة (صور)
شراكة فنية بين "اتصالات تونس" ولطيفة التونسية في احتفالية ضخمة (صور)
شراكة فنية بين "اتصالات تونس" ولطيفة التونسية في احتفالية ضخمة (صور)
شراكة فنية بين "اتصالات تونس" ولطيفة التونسية في احتفالية ضخمة (صور)
شراكة فنية بين "اتصالات تونس" ولطيفة التونسية في احتفالية ضخمة (صور)
شراكة فنية بين "اتصالات تونس" ولطيفة التونسية في احتفالية ضخمة (صور)
المزيد عن: لطيفة التونسية جمهور تونس تونس تطبيق لطيفة اتصالات تونس ألبوم فريش
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