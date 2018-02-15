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رئيس الإسماعيلي يرد على مرتضى منصور ويتبرأ من اتهامات بيع لاعبيه للأهلي

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:15 م
رئيس الإسماعيلي يرد على مرتضى منصور ويتبرأ من اتهامات بيع لاعبيه للأهلي
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 
أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي ان علاقة ناديه بنظيره الزمالك علاقات قوية تربطها أواصر الاحترام المتبادل منذ سنوات طويلة ولا يستطيع أحد أن يعكر صفو العلاقة بين الناديين مشددًا على احترامه للمستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأوضح عثمان أن مجلس الإسماعيلي خاطب مجلس إدارة لتحاد الكرة عدة مرات بخطابات رسمية يؤكد فيها رفضه ملاقاة النادى الأهلى خارج ملعب الاسماعيلية خاصة أنه لا توجد خصومة أو مشكلة بين الناديين، وهو ما لم يلق قبولًا اتحاد الكرة ولجنة المسابقات والذين قاموا بتحديد ملاعب المباريات قبل بداية الموسم والتى التزمنا بها وقابلنا الزمالك فى استاد القاهرة الدور الأول  ةالأهلى فى برج العرب فى المباراتين.

وفيما يتعلق بتصريح رئيس نادى الزمالك بخصوص بيع النادى الاسماعيلى عدد من اللاعبين للأهلىي شدد على أن مجلس الإدارة يسعى للحفاظ على لاعبيه من أجل عودة الفريق للمنافسة وحصد الألقاب من جديد.

وتابع عثمان أنه خلال فترة وجوده في مجلس الإسماعيلي في فترات سابقة لم يبع أي لاعب للنادى الأهلى مباشرة.


شدد عثمان على أن إدارة ناديه ترحب بنادى الزمالك فى مدينة الاسماعيلية وخوض اللقاء على ملعب الدراويش.


المزيد عن: مرتضى منصور الزمالك الاهلي الاسماعيلي ابراهيم عثمان
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