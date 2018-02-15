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"سامسونج" تنشر 3 فيديوهات تشويقية لهاتف جلاكسي s9 قبل الكشف عنه

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:16 م
سامسونج تنشر 3 فيديوهات تشويقية لهاتف جلاكسي s9 قبل الكشف عنه
سامسونج
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نشرت شركة "سامسونج" عدد من الإعلانات السريعة على قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، ويمكن معرفة بعض المعلومات البسيطة عن الهاتف المقبل، خاصة ميزات الكاميرا الجديدة المقبلة إلى جلاكسى S9، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.

ويضم الإعلان الأول مشاهد ذات إيقاع سريع الحركة، مع ظهور شخص يقفز بالمظلات في النهاية، ليظهر ببطء الرقم 9.

الإعلان الثاني، يتضمن مشاهد ليلية مظلمة، في عدد من الأماكن المختلفة، ليظهر في النهاية الرقم 9، إشارة أخرى إلى مصراع الكاميرا shutter.

ويتضمن الإعلان الثالث بعض المشاهد لشاب كوري أثناء قيامه ببعض مهامه اليومية، ويبدو أن تعبيرات وجهه هي محور هذا الفيديو، ليظهر شكل رقم 9 حول وجهه بآخر الفيديو ويحويله إلى نسخة كرتون، ما يشير إلى إمكانية دعم جلاكسي s9 بميزة "3D emoji" التي تحاكي أنيموجي بهاتف أيفون X.

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