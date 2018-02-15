سفن الأسطول الشمالي تكتشف غواصة في بحر بارنتس

أعلن المتحدث باسم الأسطول الشمالي الروسي فاديم سيرغا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن السفن الصغيرة المضادة للغواصات "بريست" و"سنيجنوغورسك" بحثت في بحر بارنتس عن غواصات "العدو".





فقد جرت مناورات في مناطق تدريب الأسطول الشمالي، بالاشتراك مع طواقم طائرات "إيل-38". ووفقا لسيناريو المناورات، فقد واجه بحارة السفن الصغيرة المضادة للغواصات غواصات من أسطول الشمال. وكان عليهم العثور على العدو واستخدام الأسلحة المضادة للغواصات من أجل محاكاة تدمير الهدف تحت الماء.





وقد صمتت السفن الصغيرة المضادة للغواصات "بريست" و"سنيجنوغورسك" للبحث عن الغواصات وتدميرها. ويبلغ نطاق الملاحة 2.2 ميل بحري على 14 عقدة. ويشكل عدد أفراد الطاقم 86 شخصا، بما في ذلك 9 ضباط. وتم تسليح السفن بالمدافع المضادة للطائرات "أ كي-176إم" و"أ كي-630إم"، بالإضافة إلى القنابل "آر بي أو-6000" والطوربيدات ونظم الرصد الصوتي المائي الحديثة.



