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ماركا: كريستيانو رونالدو يحكم أوروبا

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:10 م
ماركا: كريستيانو رونالدو يحكم أوروبا
رونالدو
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عمر عبد العزيز
 
أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي ‏كريستانو نجم ريال مدريد الإسباني لاعب من طراز فريد بعد قيادته لفريقه للفوز على باريس سان جيرمان 3-1 في دوري أبطال أوروبا.

وفي تقرير نشرته صحيفة "ماركا" فإن كريستيانو رونالدو لا يمكن أن يكون شخص آخر، ولا ينبغي أن يكون شخص آخر، مشيرةً إلي أن ليلة الأبطال كانت ليلة كبيرة، حُسِمت مرة بأقدام كريستيانو لأنه هو الوحيد الذي لم يتخاذل في المواعيد الكبرى.

وأضافت الصحيفة أن الدون قد يمر بفترةٍ سيئة، وقد يشككون أن مستواه بدأ في الهبوط مع وصوله إلى سن 33 عامًا لكن كريستيانو يحضر دائماً وفي ليلة أمس تمكن بهدفين من قلب التأخر 1-0 بهدف رابيو إلى فوزٍ عظيم.

وأفادت ‏أن كريستيانو أكد مرة أخرى أنه ليس بحاجة لتقديم مباراة كبيرة ليكون حاسماً، ففي الموسم الذي يتلقى فيه أكبر موجة انتقادات يملك 25 هدفًا في كل المسابقات، منها 11 هدفًا باحثاً عن ذات الأُذنين الخامسة له.

و‏تتحدث أرقام رونالدو هذا الموسم عن قيمة الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، فقد سجل يوم أمس هدفيه الـ100 و الـ101 بقميص ريال مدريد ووصل إلى 117 هدف في البطولة التي يطغى فيها حتى على ميسي.

واختتمت ‏ماركا أن رونالدو قد سجل 11 هدفًا في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولا يوجد لاعب آخر سجل مجموع 56 هدفًا في الأدوار الإقصائية، يوم أمس تفوق على الـMCN وأكد أنه هو من يحكم أوروبا.


المزيد عن: كريستيانو رونالدو ريال مدريد دوري ابطال اوروبا اخبار الرياضة اليوم
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