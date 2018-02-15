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القبض على عاطلين لمتاجرتهما في الأسلحة النارية بالسلام

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:09 م
القبض على عاطلين لمتاجرتهما في الأسلحة النارية بالسلام
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين لمتاجرتهما في الأسلحة النارية بالسلام.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن كلا من: 

محمد علي عبدالعظيم محمد، 26 سنة، عاطل ومقيم بلوك 1 مساكن النيل العامة للمقاولات دائرة القسم، وأصل بلدته ساقولته بسوهاج، والسابق اتهامه في قضيتين "مخدرات, قتل" أخرهما 3801 لسنة 2012م السلام ثان "قتل".
السيد رجب السيد أحمد، 37 سنة، عاطل ومقيم بلوك 12 مساكن أطلس دائرة القسم، وأصل بلدته ساقولته بسوهاج، والسابق اتهامه في القضية رقم 1887 لسنة 2016م ساقولته "سلاح ناري".

يحوزان سلاح ناري "بدون ترخيص" بجراج كائن بمسكن المتهم الأول بقصد التصرف فيه بالبيع.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أسفرت إحداها عن ضبطهما حال تواجدهما بالجراج المشار إليه، وعثر بحوزتهما علي سلاح ناري "بندقية آلي عيار 7.62×39مم تحمل أرقام 9417 NF 1983" غير مبلغ بسرقتها, خزينة بداخلها عدد 10 طلقات من ذات العيار.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري والطلقات بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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