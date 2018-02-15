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ولي العهد السعودي يكشف مصير اليمنيين المغتربين في المملكة

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:11 م
ولي العهد السعودي يكشف مصير اليمنيين المغتربين في المملكة
الأمير محمد بن سلمان
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الفجر السعودي
 

جدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تأكيده دعم بلاده المستمر للشرعية ورفضها للانقلاب وأعمال الإرهاب وحرصها على مصلحة أبناء الشعب اليمني وعلى تسوية أوضاع المغتربين اليمنيين ومعالجة مشكلاتهم.

 

جاء ذلك خلال لقاء بين نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالعاصمة السعودية الرياض، أمس اليوم، بحسب موقع "يمن 24".

 

وتطرق نائب رئيس الجمهورية في لقائه بالأمير محمد بن سلمان إلى مختلف التطورات والجهود المبذولة لاستكمال عملية التحرير واستعادة الدولة اليمنية ومحاربة الإرهاب وتحسين أوضاع المغتربين اليمنيين لدى الأشقاء في المملكة.

 

وعبر محسن عن تقديره  للتسهيلات التي مُنحت للمغتربين في ظل الأزمة التي تعيشها اليمن، لافتا إلى "أمل أبناء الشعب اليمني في استثناء المغتربين من بعض الإجراءات نظرا للأوضاع الصعبة التي خلفها الانقلاب".

 

وأكد نائب الرئيس أن المواقف الأخوية للمملكة ستظل ماثلة للأجيال وشاهدة على عمق الإخاء وأواصر المحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وواحدية الهدف والمصير في مواجهة الأخطار التي تهدد أمن بلدينا وأمن المنطقة.

 

من جهته رحب ولي العهد السعودي بحضور نائب رئيس الجمهورية في الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.

 

المزيد عن: مصير اليمنيين المغتربين اليمنيين المغتربين المملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان
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