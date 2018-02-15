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مارسيلو: نحن مع زيدان حتى الموت

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:04 م
مارسيلو: نحن مع زيدان حتى الموت
مارسيلو وزيدان
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عمر عبد العزيز
 
أكد البرازيلي ‏مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لم يتوقف أبداً عن الإيمان بلاعبي الفريق، وأن الهدف الذي سجله كان إهداء له لأن اللاعبين جميعاً معه حتى الموت.

وكان ريال مدريد قد تمكن مساء أمس من تحقيق فوز ثمين علي ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علي ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية: "‏بالطبع نود أن نكون أفضل، ولكن اليوم كان يوماً خاصاً، نحن سعداء للغاية بهذه المباراة".




المزيد عن: زين الدين زيدان ريال مدريد دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان اخبار الرياضة اليوم
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