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إحالة دعوي "الحديد والصلب" لخبير مصرفي

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:06 م
إحالة دعوي الحديد والصلب لخبير مصرفي
أرشيفية
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نيفين سمير
 
أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن إحالة الدعوي المقامة من بنك مصر إلي خبير مصرفي.

وقالت الشركة في بيان  للبورصة، اليوم، إن الدعوي سينظر فيها خلال جلسة يوم السبت الموافق 10/3/2018.


وكانت القضية كانت محجوزة لجلسة 13/2/2018 للنطق بالحكم.


قالت الحديد والصلب المصرية امس  إنه جاري  الإستعلام عن الحكم في القضية المرفوعة من بنك مصر ضد الشركة.


وذكرت ان الحديد والصلب ستعلن  عن الحكم فور استلامها إياه صباح  اليوم 15 فبراير الجاري.


وفي وقت سابق من يناير الجاري، قالت الشركة إنه تقرر تأجيل القضية المقامة من بنك مصر ضد الشركة إلى جلسة 18 يناير 2018.

 
وفي ديسمبر الماضي، قالت الحديد والصلب إنه تم تأجيل دعوى بنك مصر ضد الشركة  الي 13 يناير 2018، للاطلاع على المستندات المقدمة.

 
وأشارت الحديد والصلب في 19 نوفمبر الماضي، إلى أن بنك مصر كان قد أقام دعوى ضدها أمام المحكمة الاقتصادية الاستئتنافية، وكان من المفترض أن تنظر الخميس 16 نوفمبر 2017.

و في منتصف أكتوبر الماضي طالبت الجمعية العامة العادية للشركة ، بإعادة دراسة المخصصات في ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضايا بنك مصر، وبنك القاهرة أيضاً، والتي صدر حكم نهائي فيها.
 

كانت القوائم المالية للشركة أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 22.6% لتبلغ 231.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 188.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

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