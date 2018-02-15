ضبط 3.5 أطنان مصنعات لحوم منتهية الصلاحية في أبو النمرس

تمكنت شرطة التموين والتجارة من ضبط مدير مخازن وثلاجات تابعة لإحدى شركات السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة وبحوزته 3,500 طن مصنعات لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدعو وائل . م . م، 40 سنة، المدير المسئول عن مخازن وثلاجات إحدى شركات السلع الغذائية الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة - بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية " اللحوم ومصنعاتها" والمعبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة مختصة من الجهات المعنية تم إستهداف المخزن والثلاجة المشار إليهما وتم ضبط المتهم المذكور، وضبط كمية قدرها 3.500طن لحوم مصنعة متنوعة مخبأة داخل عبوات وبدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وبمواجهته إعترف بما نسب إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.