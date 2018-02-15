وزير سوداني يزف بشرى اقتصادية سارة لشعبه

كشف وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان عن بشرى سارة للمواطنين السودانيين تؤكد ظهور بوادر انفراج الضائقة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.





وقال بلال خلال كلمته الأسبوعية في وزارة الإعلام أمس الأربعاء إنه ولأول مرة، انسابت تحويلات المغتربين من العملات الصعبة عبر المنافذ الرئيسة، الأمر الذي يعتبر من المؤشرات الجيدة التي يعول عليها القطاع الاقتصادي للبلاد.





وأضاف أن الذين يروجون للشائعات قد خاب ظنهم، وأن الاقتصاد السوداني أصبح قويا لامتصاص الصدمات فيما الدولة قادرة على معالجة الآثار الاقتصادية السلبية بمزيد من السياسات والقرارات.





ولفت بلال في حديثه إلى أن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد السوداني في السابق، أكبر من ذلك بكثير وخاصة عند انفصال جنوب السودان وأثر العقوبات الأمريكية وأن الاقتصاد ظل متماسكا وهو الآن يستعيد عافيته.





وأعرب عن شكره للشعب السوداني الذي تحمل هذا العبء الذي نتج عن أشياء غير مبررة ومضاربات غير واقعية في رفع الأسعار والدولار.



