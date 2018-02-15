ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير النقل: هناك أطفال يقذفون طوب على سائقي القطارات.. و"طوبة كانت هتيجي فيا"

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:03 م
وزير النقل: هناك أطفال يقذفون طوب على سائقي القطارات.. وطوبة كانت هتيجي فيا
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن بعد صدور قانون السكك الحديدية الجديد، سيشهد القطاع انطلاقة كبيرة.

وأشار "عرفات"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك منظومة متكاملة عملت على تغيير الواقع المرير للسكك الحديدية، حيث جاري استحداث منظومة إشارات السكك الحديدية.

وأضاف أن تطوير السكك الحديدية مسألة حياة أو موت، مناشدا المواطنين الحفاظ على قطارات السكك الحديدية، قائلا: "بركب مع السائقين وأفاجىء بأولاد صغيرة في السن بيحدفوا طوب على كابينة السائق.. ولولا ستر ربنا طوبة كانت هتيجي عليا".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
النصر
x
17:00
بتروجيت
المصري البورسعيدي
x
19:30
الرجاء
الدوري الأوروبي
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
x
20:00
أتلانتا - إيطاليا
نيس - فرنسا
x
20:00
لوكوموتيف موسكو - روسيا
لودوجوريتس رازجراد - بلغاريا
x
20:00
ميلان - إيطاليا
اوسترسوند - السويد
x
20:00
آرسنال - إنجلترا
مارسيليا - فرنسا
x
20:00
سبورتينغ براغا - البرتغال
اف سي كوبنهاجن - الدانمارك
x
22:05
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
x
22:05
لايبزيج - ألمانيا
ليون - فرنسا
x
22:05
فياريال - أسبانيا
ستيوا بوخارست - رومانيا
x
22:05
لاتسيو - إيطاليا
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
x
17:40
القادسية
النصر
x
19:30
الباطن
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2017/2018
الترجي الرياضي
x
15:00
النجم الساحلي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
إتحاد بسكرة
x
17:00
أولمبى المدية
نصر حسين داي
x
18:00
اتحاد البليدة
وفاق رياضي سطيف
x
18:00
شباب رياضي بلوزداد
دوري نجوم قطر
الدحيل
x
17:55
أم صلال
كأس الخليج العربي الإماراتي
شباب الأهلي دبي
x
15:30
حتا
الجزيرة
x
18:00
دبا الفجيرة
كأس ملك البحرين 2018
المحرق
x
17:30
النجمة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/15/2018 1:20:01 PM