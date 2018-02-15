وزير النقل: هناك أطفال يقذفون طوب على سائقي القطارات.. و"طوبة كانت هتيجي فيا"

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن بعد صدور قانون السكك الحديدية الجديد، سيشهد القطاع انطلاقة كبيرة.



وأشار "عرفات"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك منظومة متكاملة عملت على تغيير الواقع المرير للسكك الحديدية، حيث جاري استحداث منظومة إشارات السكك الحديدية.



وأضاف أن تطوير السكك الحديدية مسألة حياة أو موت، مناشدا المواطنين الحفاظ على قطارات السكك الحديدية، قائلا: "بركب مع السائقين وأفاجىء بأولاد صغيرة في السن بيحدفوا طوب على كابينة السائق.. ولولا ستر ربنا طوبة كانت هتيجي عليا".