ضبط 43 قضية تحريض على العنف وابتزاز ونصب عبر الإنترنت خلال أسبوع

تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من ضبط 43 قضية تحريض على العنف والإبتزاز المادى والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.





وأسفرت جهود القطاع خلال أسبوع عن ضبط 43 قضية متنوعة، ففى مجال مكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين تم ضبط 40 قضية (وقائع إبتزاز مادى ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت").





وفى مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت، تمكنت الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على (3) حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لإرتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الإجتماعى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.





يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين.