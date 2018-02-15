ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط 43 قضية تحريض على العنف وابتزاز ونصب عبر الإنترنت خلال أسبوع

الخميس 15/فبراير/2018 - 11:58 ص
ضبط 43 قضية تحريض على العنف وابتزاز ونصب عبر الإنترنت خلال أسبوع
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من ضبط 43 قضية تحريض على العنف والإبتزاز المادى والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.

وأسفرت جهود القطاع خلال أسبوع عن ضبط 43 قضية متنوعة، ففى مجال مكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين تم ضبط 40 قضية (وقائع إبتزاز مادى ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت").

وفى مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت، تمكنت الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على (3) حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لإرتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
النصر
x
17:00
بتروجيت
المصري البورسعيدي
x
19:30
الرجاء
الدوري الأوروبي
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
x
20:00
أتلانتا - إيطاليا
نيس - فرنسا
x
20:00
لوكوموتيف موسكو - روسيا
لودوجوريتس رازجراد - بلغاريا
x
20:00
ميلان - إيطاليا
اوسترسوند - السويد
x
20:00
آرسنال - إنجلترا
مارسيليا - فرنسا
x
20:00
سبورتينغ براغا - البرتغال
اف سي كوبنهاجن - الدانمارك
x
22:05
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
x
22:05
لايبزيج - ألمانيا
ليون - فرنسا
x
22:05
فياريال - أسبانيا
ستيوا بوخارست - رومانيا
x
22:05
لاتسيو - إيطاليا
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
x
17:40
القادسية
النصر
x
19:30
الباطن
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2017/2018
الترجي الرياضي
x
15:00
النجم الساحلي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
إتحاد بسكرة
x
17:00
أولمبى المدية
نصر حسين داي
x
18:00
اتحاد البليدة
وفاق رياضي سطيف
x
18:00
شباب رياضي بلوزداد
دوري نجوم قطر
الدحيل
x
17:55
أم صلال
كأس الخليج العربي الإماراتي
شباب الأهلي دبي
x
15:30
حتا
الجزيرة
x
18:00
دبا الفجيرة
كأس ملك البحرين 2018
المحرق
x
17:30
النجمة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/15/2018 1:20:03 PM