غدًا.. مستقبل وطن بغرب الدلتا يدعم السيسي في الموتمر الجماهيري "وطن يستحق يلا شارك" بالبحيرة

ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة " قطاع غرب الدلتا"، غدًا الجمعة، المؤتمر الجماهيري الحاشد تحت عنوان "وطن يستحق.. يلا شارك" لدعم الرئيس السيسى لرئاسة مصر 2018 بالملعب الفرعي باستاد دمنهور.





ويشارك في المؤتمر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الاسبق والمهندس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان.





وأشار محمود مرعي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة أن المؤتمر بحضور المهندس اشرف رشاد الشريف رئيس الحزب وبعض كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والفنية والرياضية واعضاء الامانة العامة والهيئة البرلمانية للحزب وعدد من نواب البحيرة وكبار المسؤولين بمحافظة البحيرة.



