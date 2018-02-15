ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غدًا.. مستقبل وطن بغرب الدلتا يدعم السيسي في الموتمر الجماهيري "وطن يستحق يلا شارك" بالبحيرة

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:01 م
غدًا.. مستقبل وطن بغرب الدلتا يدعم السيسي في الموتمر الجماهيري وطن يستحق يلا شارك بالبحيرة
شعار المؤتمر
طباعة
 
ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة " قطاع غرب الدلتا"، غدًا الجمعة، المؤتمر الجماهيري الحاشد تحت عنوان "وطن يستحق.. يلا شارك" لدعم الرئيس السيسى لرئاسة مصر 2018 بالملعب الفرعي باستاد دمنهور. 

ويشارك في المؤتمر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الاسبق والمهندس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان. 

وأشار محمود مرعي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة أن المؤتمر بحضور المهندس اشرف رشاد الشريف رئيس الحزب وبعض كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والفنية والرياضية واعضاء الامانة العامة والهيئة البرلمانية للحزب وعدد من نواب البحيرة وكبار المسؤولين بمحافظة البحيرة.

المزيد عن: وطن يستحق مصر انتخابات الرئاسة الرئيس المالديفي اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
النصر
x
17:00
بتروجيت
المصري البورسعيدي
x
19:30
الرجاء
الدوري الأوروبي
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
x
20:00
أتلانتا - إيطاليا
نيس - فرنسا
x
20:00
لوكوموتيف موسكو - روسيا
لودوجوريتس رازجراد - بلغاريا
x
20:00
ميلان - إيطاليا
اوسترسوند - السويد
x
20:00
آرسنال - إنجلترا
مارسيليا - فرنسا
x
20:00
سبورتينغ براغا - البرتغال
اف سي كوبنهاجن - الدانمارك
x
22:05
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
x
22:05
لايبزيج - ألمانيا
ليون - فرنسا
x
22:05
فياريال - أسبانيا
ستيوا بوخارست - رومانيا
x
22:05
لاتسيو - إيطاليا
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
x
17:40
القادسية
النصر
x
19:30
الباطن
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2017/2018
الترجي الرياضي
x
15:00
النجم الساحلي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
إتحاد بسكرة
x
17:00
أولمبى المدية
نصر حسين داي
x
18:00
اتحاد البليدة
وفاق رياضي سطيف
x
18:00
شباب رياضي بلوزداد
دوري نجوم قطر
الدحيل
x
17:55
أم صلال
كأس الخليج العربي الإماراتي
شباب الأهلي دبي
x
15:30
حتا
الجزيرة
x
18:00
دبا الفجيرة
كأس ملك البحرين 2018
المحرق
x
17:30
النجمة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/15/2018 1:20:03 PM