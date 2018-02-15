مواطنون بدمنهور يسارعون على صيد الأسماك النافقة والزريعة لبيعها (صور)

قام عدد من أهالي قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بصيد أسماك نافقة وأخري زريعة طافية علي سطح مياه ترعة "المحمودية" بسبب سكب خزان الحامض التابع لمحطة كهرباء المحمودية في مياه الترعة، الأمر الذي جعل الأسماك تطفو علي سطح المياه بحثا عن الأكسجين.



كانت قد شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، طفو أعداد كبيرة من أسماك الزريعة علي سطح مياه ترعة المحمودية بسبب تلوث المياه بمخلفات مصانع مركز المحمودية.



وقال سامح الخازندار، أحد أهالي قرية زاوية غزال، أن حالة من الفزع والخوف انتابت أهالي القرية، عقب ظهر أعداد كبيرة من أسماك الزريعة طافية علي سطح مياه ترعة المحمودية، بسبب نقص الأكسجين بسبب إلقاء مخلفات المصانع داخل المصدر الوحيد لمياه الشرب بالمحافظة، وأضاف أنه شاهد أحد الصيادين يقوم باصطياد تلك الأسماك في مشهد صارخ لانعدام الآدمية ليقوم بيعها وجني أموال حرام منها.



وأضافت الحاجة نعمات، من قرية زاوية غزال، قائله: فين المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، حسبنا الله ونعم الوكيل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بيشتغل لوحده، لكي الله يا مصر وربنا يعينك على البلاوي دي يا ريس.



وأصيب عدد 14 شخص بتسمم غذائي، اثر تناول وجبات أسماك معدة بمنازل بقريتي لقانة وشبراليس بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتلقي اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام يفيد بوصول كل من "رهف.ع.م 3 سنوات، ياسمين.ع.م 4 سنوات، صفاء.م.ع 32 سنة، هدي.ع.س 54سنة، مريم.ا.ر 13 سنة، محمود.أ.ر 12 سنة، عزيزة.ي.ا 29 سنة، أحمد.ا.ر 4 سنوات، ندي.أ.ر 3 سنوات، أحمد.ش.ب 10 سنوات، علاء.أ.ا عامان، جني.أ.ي 4 سنوات" وجميعهم مقيمين بقرية لقانة التابعة لمركز بشبراخيت، و"معاذ.م.ا 4 سنوات، محمد.ا.ا 40 سنة" مقيمن بقرية شبراليس التابعة لمركز شبراخيت، مصابين بتسمم غذائي إثر تناول وجبة سمك معدة بالمنازل وتم إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم، وبسؤالهم أكدوا أنهم تناولوا وجبات أسماك معدة بالمنازل، وشعروا بإعياء شديد.



كما شهدت قرية باغوص التابعة لمركز ابوحمص بالبحيرة، تسمم اسرة مكونه من 4 افراد، اثر تناول وجبة ارز وسمك معدة بالمنزل، وتلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص من المستشفى العام بوصول كل من "علي ع.ح" 43 عاما - عامل زراعي، وزوحته "هاله س.ع" 32 عاما - ربة منزل، ونجليهما "أحمد" 5 سنوات، و"سجده" عامان، وجميعهم مقيمين بقرية باغوص، صابين بحالة إعياء وقىء إدعاء تسمم غذائي، وبسؤال الأول قرر أنه عقب تناولهم مساء أمس وجبة طعام أرز وسمك مُعده بالمنزل شعروا بحالة إعياء وقئ وأضاف بقيامه بشراء تلك الأسماك من أحد الباعه الجائلين بمدينة أبوحمص.