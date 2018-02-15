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الطائف: إغلاق 15 محطة وقود مخالفة للاشتراطات

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:02 م
الطائف: إغلاق 15 محطة وقود مخالفة للاشتراطات
محطات وقود
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الفجر السعودي
 

أغلقت لجنة متابعة محطات الوقود بالطرق الإقليمية في الطائف 9 محطات إغلاقًا كليًّا، و6 محطات إغلاقًا جزئيًّا، مع إغلاق المرافق التجارية التابعة لها؛ وذلك لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات، على الرغم من إعطائها مهلة كافية لتصحيح أوضاعها.

 

وأمهلت اللجنة كافة المحطات المخالفة مدة كافية لتصحيح أوضاعها وتطبيق الاشتراطات، للحيلولة دون إغلاقها، أو التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة، أو الحصول على التأهيل اللازم لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية.

 

وأشارت إلى أن معايير تطبيق الاشتراطات تشمل المحطات والمرافق التجارية والخدمية ووسائل السلامة بها.

 

وباشرت اللجنة أعمالها، عقب انتهاء المهلة الممنوحة للمحطات، مدعومةً بقوة أمنية، وبمشاركة وكيل أمين الطائف للتعمير الدكتور أحمد عزيز القثامي، ومدير إدارة الرخص المهندس تركي المنصوري، بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وأكدت ضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المحطات المخالفة الواقعة على الطرق الإقليمية.

 

المزيد عن: مخالفة الاشتراطات محطات وقود السعودية إغلاق محطات الوقود
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