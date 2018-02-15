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الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري سوبر السلة

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:02 م
الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري سوبر السلة
سلة الأهلي
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مها الصباحي
 
يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فريق هليوبوليس، في إطار منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا على صالة الشرقية للدخان، ويسعى طارق خيري، المدير الفني إلى تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباريات الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت بالإسكندرية في أول مراحل البطولة.

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