اليوم افتتاح باب تقديم الترشّحات للانتخابات البلدية القادمة

يفتتح اليوم الخميس رسميّا باب تقديم الترشّحات للانتخابات البلدية القادمة ليغلق في غاية الثاني والعشرين من الشهر نفسه.





وأكّد رئيس الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية جاهزية الهيئة لبدء قبول الترشحات، مشيرا إلى أنّ عمليات بيضاء تمّ تنظيمها بكافّة الإدارات الفرعية للهيئة استعدادا لهذا الموعد.





والجدير بالذكر أنّ عدد المسجّلين في القائمات الانتخابية بلغ 5 ملايين و369 ألفا و843 ناخبا لانتخاب قرابة 7500 مستشارا بلديا في 332 دائرة بلديّة.



