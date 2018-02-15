تشيع جنازة شهيد العملية الشاملة "سيناء 2018" بمسقط رأسه بالشرقية

شيع المئات من أهالي قرية "دليب" التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جثمان المجند الشهيد "عبدالرحمن جلال صبري" الذي استشهد خلال العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتي تقوم بها القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب.



حضر الجثمان ملفوفًا بالعلم المصري، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير بالقرية، قبل دفنه بمقابرر الأسرة.



شارك في الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، على رأسهم اللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، والمهندس محمد سالم، رئيس مركز الإبراهيمية، والعميد أيمن الشامي، مأمور مركز الإبراهيمية.