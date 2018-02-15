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عمالة وافدة تصنع وتروج "العرق المسكر" في بريدة

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:00 م
عمالة وافدة تصنع وتروج العرق المسكر في بريدة
ترويج العرق المسكر
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الفجر السعودي
 

ضبطت الجهات الأمنية، عمالة آسيوية وافدة؛ لتصنيعها وترويجها المسكرات بمدينة بريدة بالقصيم.

 

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، إن دوريات الأمن تمكنت من ضبط 4 وافدين من جنسيةٍ آسيوية، متهمين بتصنيع وترويج العرق المسكر داخل مقر سكنهم بمدينة بريدة.

 

وأضاف أنه تم العثور بحوزتهم على 36 وعاءً تحوي مادة العرق المسكر، إضافةً إلى 10 عبوات أخرى، وكذلك الأدوات التي استخدموها لهذا الغرض.

 

وأوضح أنه جرى إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

 

المزيد عن: ترويج العرق المسكر العمالة الوافدة السعودية الجهات الأمنية
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