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اليوم الخميس: الأساتذة في إضراب حضوري

الخميس 15/فبراير/2018 - 11:58 ص
اليوم الخميس: الأساتذة في إضراب حضوري
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محمد وليد الجموسي
 
ينفذ مدرسو التعليم الثانوي بكافة الاعداديات والمعاهد العمومية اليوم الخميس اضرابا حضوريا عن العمل تتوقف بموجبه الدروس

 ويعود الاضراب وفق الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الى مماطلة وزارة التربية في تفعيل النقطة العاشرة من محضر اتفاق اكتوبر 2011 القاضي بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي بجميع رتبهم ضمن المهن الشاقة والمرهقة بما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري في سن 55 مع 30 سنة عمل مع التنفيل ب 5 سنوات، لافتا الى ان حالات الوفاة في صفوف الاساتذة قد بلغت حوالي 112 حالة منذ شهر اكتوبر الماضي.

كما ياتي تنفيذ هذا الاضراب الحضوري على خلفية تدهور الاوضاع المادية لعموم المدرسين وعدم استجابة وزارتي التربية وشؤون الشباب والرياضة الى مطلب تحيين منحهم الخصوصية والترفيع فيها الى جانب غياب اي ارادة جدية للاصلاح التربوي وتدهور الوضع التربوي عموما.

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