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ميناء دمياط يشارك في الاجتماع 53 لاتحاد الموانئ البحرية بالكويت

الخميس 15/فبراير/2018 - 11:57 ص
ميناء دمياط يشارك في الاجتماع 53 لاتحاد الموانئ البحرية بالكويت
ميناء دمياط - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
شاركت هيئة ميناء دمياط فى الإجتماع الثالث والخمسين لإتحاد الموانى البحرية العربية المنعقد في دولة الكويت حيث أناب اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة عنه الربان طارق شاهين نائب رئيس الهيئة للمشاركة فى فاعليات هذا الإجتماع والمؤتمر المصاحب له والذى يهدف إلى تبادل الخبرات ومد جسور التعاون بين الدول العربية فى مجال النقل البحرى لتطوير الموانئ. 

كما تزامنت مشاركة الهيئة فى فاعليات هذا العام مع حضورها إجتماعات الدورة الثانية لمنتدى موانئ المتوسط المنعقد فى مارسيليا بفرنسا و الذي حضره مدير عام التخطيط بالهيئة و تم على هامشه توقيع إعلان نوايا تأسيس جمعيه موانئ المتوسط ليكون ميناء دمياط من الموانئ المؤسسه للجميعه ، حيث بلغ عدد الموانئ الموقعه على إعلان النوايا 19 ميناء مثلوا 15 دولة متوسطية. 

جاء هذا التوقيع تتويجاً لجهود الهيئة فى الاهتمام برفع الكفاءة التدريبية وخلق المزيد من المزايا التنافسية من خلال القراءه الجيدة للسوق الملاحى الدولي، وهو ما جاء متسقاً مع أهداف الجمعية من تبادل للخبرات والمعلومات وتنمية خطوط التجارة بين موانئ شمال وجنوب المتوسط.

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