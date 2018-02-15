صحة الإسكندرية تعلن الإنتهاء من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة تغطية 100%

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أمس الأربعاء، انتهاء أعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة - بنسبة تغطية 100% تقريبا - ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنظمها وزارة الصحة والسكان تحت رعاية وزير الصحة الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين.



وعقد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعا ليلة أمس الأربعاء مع مديرى عموم المناطق الطبية ومديرى الوقائى بها استعرض فيه النتائج النهائية للحملة، وأظهرت النتائج النهائية 867446 طفل من بين 872354 طفل مستهدفف بنسبة تغطية 99.4% من بينهم 2754 طفل غير مصرى من المقيمين بالمحافظة أغلبهم من الأشقاء السوريين، وتخطت معظم مناطق الإسكندرية نسبة تغطية 100%.



جدير بالذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى الجمهورية استمرت لمدة 4 أيام واستهدفت الأطفال من سن يوم وحتى سن 5 سنوات وتهدف لضمان استمرار مصر خالية تماما من مرض شلل الأطفال.

