وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمتابعة جميع منافذ بيع السلع الغذائية وتزويدها بكميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ذلك لتلبية احتياجات جميع المواطنين نظرًا للإقبال الكبير لجودة المعروضات وانخفاض الأسعار مقارنة بالسوق.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بوضع الأسعار بصفة يومية علي المعروضات منعا لتلاعب التجار والبائعين وتلبية لطلب المواطنين.