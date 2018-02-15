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وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)

الخميس 15/فبراير/2018 - 11:56 ص
وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)
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إسلام أمين
 
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمتابعة جميع منافذ بيع السلع الغذائية وتزويدها بكميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ذلك لتلبية احتياجات جميع المواطنين نظرًا للإقبال الكبير لجودة المعروضات وانخفاض الأسعار مقارنة بالسوق.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بوضع الأسعار بصفة يومية علي المعروضات منعا لتلاعب التجار والبائعين وتلبية لطلب المواطنين.
وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)
وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)
وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)
وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)
وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)
وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)
وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)
وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)
وضع الأسعار على الخضروات الفاكهة وضخ كميات أكبر بمنافذ دمنهور (صور)
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