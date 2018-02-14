ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وفاة زعيم المعارضة فى زيمبابوي بعد صراع مع السرطان

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:38 م
وفاة زعيم المعارضة فى زيمبابوي بعد صراع مع السرطان
زعيم المعارضة
طباعة
وكالات
 
توفى "مورجان تسفانجيراى"، زعيم المعارضة فى زيمبابوي، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون عن 65 عاما، حسبما أفادت الحركة من أجل التغيير الديمقراطى التى يقودها.

وقال اوبيرت جوتو المتحدث باسم الحركة: "من المؤسف أننا فقدنا زعيمنا، هذا هو كل ما أستطيع أن أقوله"، ووعد بالكشف عن المزيد من التفاصيل حينما تكون متاحة.

وكان تسفانجيراى فى جنوب افريقيا يتلقى العلاج الطبى وقت وفاته، وعلى الرغم من اصابة تسفانجيراى بالمرض منذ عام 2016، إلا أنه غرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأسبوع الماضى مقللا من شأن الشائعات التى تتحدث عن أن مرضه عضال".

 وقال يوم السادس من الشهر الجارى:" إننى مصاب بالسرطان، لا أشعر أنني بصحة جيدة، ولكننى فى حالة مستقرة، ان الوضع تحت السيطرة... اننى اتعافى".

واسس تسفانجيراى الحركة من اجل التغيير الديمقراطي فى عام 1999، وتحدى الحاكم السابق روبرت موجابى عدة مرات، وشغل فى احدى المرات منصبا فى حكومة ائتلافية منقسمة على نفسها مع موجابى، وهاجم مؤيدو موجابى عدة مرات تسفانجيراى، ولم يتم ضم الحركة من اجل التغيير الديمقراطى فى الحكومة الاخيرة فى زيمبابوى بعد الاطاحة بموجابى العام الماضى.

ومن المحتمل أن تؤدي وفاته إلى تفاقم أزمة معركة القيادة المستعرة داخل الحركة من أجل التغيير الديمقراطي.

يذكر أن الياس مودزورى ونيلسون تشاميسا نائبا الرئيس اللذين عينهما تسفانجيراى يتقاتلان من اجل السيطرة على الهياكل الحزبية، بينما تم تهميش نائب رئيس ثالث منتخب دستوريا وهو ثوكوزانى خوبى فى السباق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
النصر
x
17:00
بتروجيت
المصري البورسعيدي
x
19:30
الرجاء
الدوري الأوروبي
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
x
20:00
أتلانتا - إيطاليا
نيس - فرنسا
x
20:00
لوكوموتيف موسكو - روسيا
لودوجوريتس رازجراد - بلغاريا
x
20:00
ميلان - إيطاليا
اوسترسوند - السويد
x
20:00
آرسنال - إنجلترا
مارسيليا - فرنسا
x
20:00
سبورتينغ براغا - البرتغال
اف سي كوبنهاجن - الدانمارك
x
22:05
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
x
22:05
لايبزيج - ألمانيا
ليون - فرنسا
x
22:05
فياريال - أسبانيا
ستيوا بوخارست - رومانيا
x
22:05
لاتسيو - إيطاليا
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
x
17:40
القادسية
النصر
x
19:30
الباطن
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2017/2018
الترجي الرياضي
x
15:00
النجم الساحلي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
إتحاد بسكرة
x
17:00
أولمبى المدية
نصر حسين داي
x
18:00
اتحاد البليدة
وفاق رياضي سطيف
x
18:00
شباب رياضي بلوزداد
دوري نجوم قطر
الدحيل
x
17:55
أم صلال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/15/2018 12:57:20 AM