النفط يصعد بعد بيانات المخزونات الأمريكية وتصريحات "الفالح"

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متعافية من خسائر منيت بها في وقت سابق بدعم من بيانات أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وبعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن كبار منتجي النفط سيفضلون أن يروا نقصا في المعروض بالأسواق على أن يتعجلوا في إنهاء تخفيضات الإمدادات.





وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 2.8 مليون برميل، وواصلت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما التراجع لتهبط بمقدار النصف منذ أوائل نوفمبر .





وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض مع تراجع معدلات التشغيل بسبب أعمال صيانة موسمية.





وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.64 دولار، أو 2.61 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.36 دولار للبرميل بينما صعدت عقود الخام الأمريكي 1.41 دولار، أو 2.38 بالمئة، لتغلق عند 60.60 دولار للبرميل.





وكانت السوق هبطت في وقت سابق من الجلسة عندما دفعت بيانات أقوى من المتوقع بشأن التضخم في أمريكا الدولار للصعود. لكن العملة الأمريكية تخلت عن مكاسبها وهبطت 0.85 بالمئة.





ويميل النفط للسير في الاتجاه المعاكس للدولار، واتخذ مؤخرا مسارا محازيا للأصول العالية المخاطر مثل الأسهم.