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ردا على رامي صبري.. يارا علي تطرح فيديو كليب أغنية "الست" (فيديو)

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:38 م
ردا على رامي صبري.. يارا علي تطرح فيديو كليب أغنية الست (فيديو)
يارا علي
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أحمد رمضان متولي
 

طرحت المطربة الشابة يارا علي، اليوم، بمناسبة الفلانتين ووقوفا مع المرأة أول فيديو كليب لها لأغنية "الست" على قناتها الرسمية على يوتيوب، بالتزامن مع خروج النجم رامي صبري، اليوم، من محنته الأخيرة ولاقت أغنيته "الراجل" نجاحا كبيرا منذ صدورها بتخطي عدد مشاهدات ٦ ملايين مشاهدة.

 

أغنية "الست" ليارا علي من كلمات محمود ياسر، والحان مصطفى شكري، وتوزيع احمد أمين، والفيديو كليب بتوقيع طارق درويش وهادي اشرف، والمونتاج هادي أشرف، وجلسة التصوير وإنتاج الفيديو لكوتي ايمدجز، والعمل من إنتاج حسن شندي.

 

ردا على رامي صبري.. يارا علي تطرح فيديو كليب أغنية "الست" (فيديو)
ردا على رامي صبري.. يارا علي تطرح فيديو كليب أغنية "الست" (فيديو)
ردا على رامي صبري.. يارا علي تطرح فيديو كليب أغنية "الست" (فيديو)
ردا على رامي صبري.. يارا علي تطرح فيديو كليب أغنية "الست" (فيديو)
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