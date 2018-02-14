محمد رجب يخرج عن صمته ويكشف السبب الحقيقي لاعتذاره عن "لعنة كارما"

نفى الفنان محمد رجب، الأقاويل التى ترددت حول اعتذاره عن مسلسل "لعنة كارما" بسبب الأجر، موضحا أنه تحمس فى البداية للعمل فور قراءته لأن مخرجه إسماعيل فاروق من المخرجين المحببين له، وتعاونا من قبل فى فيلم "الخلبوص" الى جانب أن بطلة العمل هى النجمة هيفاء وهبى، التى تربطه بها علاقة صداقة قوية، ويرى أن أعمالها الدرامية ناجحة ومهمة لكن ضيق الوقت كان سببا قاطعا لاعتذاره عن العمل لأنه مبتعد عن الدراما منذ سنوات طويلة ويريد أن يتأنى فى اختياره للمسلسل الذى سيعود به مجددا الى الشاشة الفضية وهذا نفس سبب اعتذاره عن أغلب الأعمال الدرامية التى عُرضت عليه مؤخرًا.

وأكد "رجب" أنه التزم الصمت بمجرد اعتذاره عن "لعنة كارما" حتى لا يشوشر على العمل احتراما للمسلسل وللبطل الذى سيحل محله ولكن الأقاويل الخاطئة جعلته يوضح حقيقة الأمر خاصة وأنه لم يحدث تطرق الى الجوانب المادية مع منتج العمل من الأساس.

من ناحية أخرى بدأ "رجب" تحضيرات فيلمه الجديد المقرر طرحه فى عيد الأضحى المبارك، وينتظر عرض أحدث أفلامه "بيكيا" فى موسم شم النسيم المقبل.