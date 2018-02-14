الدولار يسجل خسائر قوية فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

تحول الدولار الأمريكي للهبوط القوي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات التضخم ومبيعات التجزئة.





وكانت العملة الأمريكية قد سجلت مكاسب بعد دقائق من إعلان بيانات التضخم التي أظهرت تسارع مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.





وأظهرت بيانات منفصلة تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في الشهر الماضي على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعها، ما يشير إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل جانباً هاماً من هيكل الاقتصاد الأكبر في العالم.





وبحلول الساعة 8:12 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.7% ليصل إلى 1.2443 دولار.





كما انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.7% إلى 107 ين، بعد أن تراجع لمستوى 106.7 ين لأول مرة في 15 شهراً.





وسجلت العملة الأمريكية تراجعاً أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.7% إلى 1.3995 دولار، وهبطت مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.4% إلى 0.9307 فرنك.





وفي هذه الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.7% إلى 89.08 دولار.