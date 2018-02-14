في عيد الحب.. أشهر زيجات المال.. داليا خورشيد وطارق عامر أحدثها

دائمًا ما تلفت قصص حب المشاهير أنظار الرأى العام، وكان للقطاع الاقتصادي وريادة الأعمال نصيب الأسد منها، وفي عيد الحب ترصد "الفجر"، أشهر قصص الحب والزيجات التي جذبت الرأى العام في تاريخ مصر.

داليا خورشيد وطارق عامر

بنظرات الإعجاب، بدأت علاقة ارتباط طارق عامر محافظ البنك المركزي، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة، وترجع قصة زواجهما، إلى أنه أثناء تولي خورشيد حقيبة وزارة الاستثمار، كان يحتم عليها، التعاون مع طارق عامر، في الأمور المتعلقة بالاقتصاد المصري، واستمر الوضع، حتى شهر أكتوبر من عام 2016، ليتشاركا في المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، وتبدو عليهم تبادل نظرات الإعجاب خلال جلوسهما معًا.

ومع تكرار المناسبات التي ظهرت فيها داليا خورشيد مع طارق عامر، انتشر خبر وجود علاقة حب بينهما بشكل أكبر، مما جعل مقربون من الطرفين يخرجون لنفي هذا الخبر، مؤكدين أن ما يجمعهما علاقة عمل عادية بين اثنين يشتركان في إدارة ملفات الاقتصاد المصري.

واستمر الوضع هكذا، حتى خرجت داليا خورشيد من حكومة المهندس شريف إسماعيل في تعديل وزاري، وبعدها بأيام، يعلن خبر عقد قران محافظ البنك المركزي على وزيرة الاستثمار السابقة، بحضور أبناء وزيرة الاستثمار السابقة، ووالدتها، وبعض من أفراد أسرتها.

شاهيناز وأحمد عز

وفي قصة حب جمعت بين المال والسياسية، تزوج المهندس أحمد عز رجل الأعمال الشهير وأمين تنظيم الحزب الوطني، من شاهيناز النجار عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيل والتي تمتلك شركة النجار للسياحة وفندق النبيلة, وشقيقها مصطفى النجار رجل الأعمال يعمل في مجالات السياحة في البحر الأحمر وعدد من المناطق السياحية الأخرى.

هايدي راسخ وعلاء مبارك

فيما تزوج علاء مبارك من هايدي راسخ، وهي ابنة رجل الأعمال مجدي راسخ الذي عمل مع رجل الأعمال محمد نصير صاحب "فودافون" للاتصالات حتى مصاهرته للرئيس، وهو رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سورك" وهي شركة كبرى من أبرز أعضاء مجلس إدارتها والمشاركين فيها شفيق البغدادي المدير المالي والإداري.

خديجة وجمال مبارك

وتزوج جمال مبارك من خديجة الجمَّال الذي ينتمي والدها لأسرة الجمال الدمياطية العريقة وتتمتع أسرته بشهرة واسعة والذي يمتلك ثروة ضخمة من خلال شركاته المتعددة وأبرزها؛ شركة استيراد وتصدير، شركة "جلالة" للتنمية السياحية، متخصص في إنشاء القرى السياحية، شركة مقاولات "دجلة" التى تولت بناء مجموعة من الأبراج في الزمالك والدقي والمهندسين، وغيرهم الكثير.

هانيا وأشرف مروان

وغلبت على قصص الحب، الارتباط الوثيق بين السياسة والمال، جاء زواج هانيا ابنه السفير عمرو موسى وزير الخارجية السابق والأمين العام للجامعة العربية، من أحمد أشرف مروان حفيد الرئيس جمال عبد الناصر وهو شقيق جمال أشرف مروان مالك قناة ميلودي الغنائية, ووالدهما الدكتور أشرف مروان، والدتهما منى جمال عبد الناصر ابنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.