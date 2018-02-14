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مؤتمر حاشد لدعم "السيسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمنوفية

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:30 م
مؤتمر حاشد لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمنوفية
جانب من المؤتمر
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أمنية فوزي
 
نظم ائتلاف حب الوطن، مؤتمرًا حاشدًا اليوم الأربعاء، في محافظة المنوفية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية، بحضور نخبة كبيرة من السياسيين والفنانين.

وحضر المؤتمر الفنانة هند عاكف، والمخرج مصطفى الدمرداش، واللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعيد العقارى رئيس اتحاد شباب الريف، والحاج عبدالهادي فتحي خليل رئيس لجنة فض المنازعات بنقابة الفلاحين، وبعض القيادات الشعبية، وبعض الممثلين عن القوات المسلحة والشرطة.

وأشاد الحضور بكلمة نقيب الفلاحين، الحاج محمد العقارى، الذي أعلن فيها دعمه الكامل للرئيس السيسي، بينما قام أهالي المحافظة بزفة شعبية رافعين صور السيسي، معربين عن دعمهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية أخبار مصر
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