محام بالنقض يُطالب بإنشاء مجلس قومي للرجال

طالب المحامي بالنقض عصام عجاج، تشكيل مجلس قومي للرجل على غرار "القومي للمرأة"، موضحًا أنه ليس متحيز للرجال عن النساء ولكن الواقع العملي يثبت أن قانون الأحوال الشخصية في الفترة الأخيرة متحيز بشكل كبير للسيدات أكثر من الرجال.





وأضاف "عجاج"، خلال حواره في برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن قانون الخلع تسبب في تشريد الأسرة وهدمها بالكامل، كما أن قانون الأحوال الشخصية ظالم للرجل.



