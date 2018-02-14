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محام بالنقض يُطالب بإنشاء مجلس قومي للرجال

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:23 م
محام بالنقض يُطالب بإنشاء مجلس قومي للرجال
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داليا الحسين
 
طالب المحامي بالنقض عصام عجاج، تشكيل مجلس قومي للرجل على غرار "القومي للمرأة"، موضحًا أنه ليس متحيز للرجال عن النساء ولكن الواقع العملي يثبت أن قانون الأحوال الشخصية في الفترة الأخيرة متحيز بشكل كبير للسيدات أكثر من الرجال.

وأضاف "عجاج"، خلال حواره في برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن قانون الخلع تسبب في تشريد الأسرة وهدمها بالكامل، كما أن قانون الأحوال الشخصية ظالم للرجل.

وتابع:" كل 4 دقائق فيه حالة طلاق،وملايين الأطفال المشردة، قانون الخلع غير موافق الشرع من الأساس".
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