بسمة وهبة عن عدم احتفالها بـ"عيد الحب": "مش قادرين نفرح"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها كانت تنوي الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" وتقديم فقرات مبهجة للمشاهدين، ولكنها لم تستطيع تقديم ذلك بسبب حزنها على شهداء الجيش والشرطة في سيناء، والعملية الشاملة التي تقوم بها القوات المسلحة لدحر الإرهاب.





وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"،: "في ظل الظروف اللي بتمر بيها مصر، كان نفسي أحتفل بعيد الحب بس إحنا مش قادرين نفرح".



