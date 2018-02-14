الدفاعات الجوية السوري تتصدي لطائرات إستطلاع إسرائيلية
الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:08 م
وكالات
أفاد مراسل الميادين بأن الدفاعات السورية تصدت لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق منطقة القنيطرة جنوب سوريا.
وبحسب ما ذكر فإنّ المضادات الأرضية تصدّت بغزارة نارية للطائرات الإسرائيلية وأجبرتها على مغادرة الأجواء السورية، ولاحقاً أكّدت وكالة سانا السورية الخبر بشكل رسمي.
وذكرت صفحات سورية على وسائل التواصل الاجتماعي أن المضادات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لطائرات إسرائيلية حلّقت فوق مدينة البعث بالقنيطرة.