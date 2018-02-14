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الأهلي يبدأ الترتيب مع سفارتيْ مصر بالجابون وبوركينا فاسو قبل انطلاق دوري الأبطال

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:03 م
الأهلي يبدأ الترتيب مع سفارتيْ مصر بالجابون وبوركينا فاسو قبل انطلاق دوري الأبطال
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علي نبوي
 

أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالسفير أحمد بكر، سفير مصر بالجابون، للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالإقامة والتنقلات هناك، تحسبًا لخوض الأهلي مباراة دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الجابون.


وينتظر الأهلي الفريق الفائز من مباراة ريل كاديوجو بطل بوركينا فاسو ومونانا بطل الجابون، للعب معه في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.


وحدد النادي الأهلي السابعة مساءً على ستاد القاهرة، يوم 6 مارس المقبل، موعدًا لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الجابون أو بطل بوركينا فاسو.


وفاز فريق ريل كاديوجو على أرضه بهدف نظيف على فريق مونانا في مباراة الذهاب للدور التمهيدي لدوري الأبطال، وتقام مباراة العودة يوم 20 فبراير المقبل بالجابون.


وقال سيد عبد الحفيظ، أنه أجرى أتصالًا بسفير مصر بالجابون، وسيُجري اتصالات مُماثلة بسفارة مصر بالعاصمة البوركينية، من أجل الترتيب مع السفارتين، والاستقرار على عدة أمور خاصة بإقامة الفريق في أي من الدولتين، تحسبًا لمواجهة أحد الفريقين، في انطلاق مشوار الفريق بدوري الأبطال.

المزيد عن: مباراة العودة كورة رياضة الأهلي
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