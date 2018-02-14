الأهلي يبدأ الترتيب مع سفارتيْ مصر بالجابون وبوركينا فاسو قبل انطلاق دوري الأبطال

أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالسفير أحمد بكر، سفير مصر بالجابون، للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالإقامة والتنقلات هناك، تحسبًا لخوض الأهلي مباراة دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الجابون.





وينتظر الأهلي الفريق الفائز من مباراة ريل كاديوجو بطل بوركينا فاسو ومونانا بطل الجابون، للعب معه في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



