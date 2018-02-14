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نبيل القط عن انتشار تطبيقات الزواج على الإنترنت: "صدمة للواقع"

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 10:53 م
نبيل القط عن انتشار تطبيقات الزواج على الإنترنت: صدمة للواقع
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أمنية فوزي
 
علق الدكتور نبيل القط، أستاذ الطب النفسي، على انتشار تطبيقات الزواج على الإنترنت، قائلًا: "صدمة للواقع"، لافتًا إلى أن أعداد الشباب والبنات أصبحت متزايدة على تطبيقات الزواج، بسبب نقص الطرق التقليدية للزواج.

وأوضح "القط"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أن التطبيقات قد يكون عليها معلومات بدرجات مختلفة من المصداقية، ويجب على الفتاة أن تستعين بأهلها في هذه المسألة.

وأضاف أن هذه التطبيقات توفر أرضية مشتركة بين الشاب والفتاة لبناء حياة زوجية ناجحة، عن طريق المعلومات التي تنشرها عن كلا الشخصين.
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