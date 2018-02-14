غدا.. أنوشكا ضيفة "الليلة عندك" عبر 9090

تحل الفنانة أنوشكا، مقدمة برنامج "صالون أنوشكا"، ضيفة على برنامج "الليلة عندك" الذي يقدمه الإذاعي فادي إبراهيم على 9090 غدا الخميس .









وتكشف أنوشكا، جميع "كواليس" البرنامج، وضيوف الحلقات القادمة، وأكثر الحلقات التى حققت ردود افعال عالية، وسر ابتعاد البرنامج على استضافة الرياضيين والسياسيين حتى الان رغم اعلانها فى وقت سابق ان البرنامج سيضم جميع مشاهير المجتمع.





برنامج "الليلة عندك" يعرض في السادسة مساء ولمدة ساعتين على الهواء.