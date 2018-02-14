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ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-2-2018

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:33 ص
ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-2-2018
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المحلية، ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2018، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية أسعار العملات العربية والأجنبية على النحو التالي: 


ارتفع سعر اليورو بقيمة بلغت 13 قرشًا و سجل نحو 21.73 جنيه للشراء و 21.93 جنيه للبيع.


وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بقيمة بلغت 10 قروش لسعر الشراء وسجل 24.43 جنيه للشراء، و 24.64 جنيه للبيع.


وارتفع سعر الفرنك السويسري بقيمة بلغت 9 قروش مسجلا نحو 18.80 جنيه للشراء ، و 19.01 جنيه للبيع.


وارتفع سعر ال100 ين الياباني لسعر الشراء بقيمة بلغت 14 قرشًا مسجلا نحو 16.31 جنيه للشراء، و 16.56 جنيه للبيع.


كما ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى،  مسجلا 58.60 للشراء ، و58.97 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى.

 
وسجل  سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، بالغاً 4.69 جنيه للشراء، 4.72 جنيه للبيع، وذلك حسب الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك الأهلي المصري.
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