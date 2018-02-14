مفاجأة.. الأهلي يفكر في إعادة صالح جمعة وماهر

بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي وضع كافة الاحتمالات بشأن عدم تجديد عقد عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





واستقر الجهاز الفني على عودة صالح جمعة في حال تألقه مع الفيصلي السعودي خاصة أنه تم وضع بند في عقد إعارة اللاعب لموسم ونصف للنادي السعودي يقضي بأحقية الأهلي في قطع إعارته خلال أي فترة انتقالات وبالتالي يحق للنادي إعادته في نهاية الموسم.





يأتي ذلك بجانب استقرار الجهاز الفني للأهلي على عودة ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى سموحة حتي نهاية الموسم.



