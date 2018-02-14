نائبة المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: سنقدم دعمًا أمنيًا لـلبنان



وأشارت إلى أن أمريكا تقدم دعما أمنيا لـلبنان وتضمن استقرار المنطقة، وأمريكا لديها علاقة قوية مع

مصر في مجالات عديدة

أكدت إريكا تشيوسانو، نائبة المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط، إن حزب الله منظمة إرهابية منذ عقود وتلعب دورا ضد الاستقرار، لافتة إلى أن داعش انهارت وسنركز على الهزيمة الأكيدة للتنظيم.وأوضحت "تشيوسانو"، خلال حوارها لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لدول الشرق الأوسط تؤكد التعاون معهم.