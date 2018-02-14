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تجهيز 18 دورة للقضاء على محو الأمية بدمياط

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:33 ص
تجهيز 18 دورة للقضاء على محو الأمية بدمياط
ارشيفية
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هند الشيال
 
قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إنه تم تجهيز 18 دورة تدريبية لمعلمي محو الأمية، حيث تم اعتماد الخطه التدريبيه للعام 20172018 للقضاء على الأمية، على أن تبلغ مدة الدوره اسبوعين باجمالي 36 اسبوع تدريبي.

وأضاف المحافظ في تصريحات له، اليوم الأربعاء، تستهدف الدورة تاهيل وتدريب 450 معلم محو أميه يمنح المتدرب شهاده ومبلغ قدره 300 جنيه في نهايه الدوره التدريبية، ويستمر التدريب حتى 24مايو من العام الجاري مع إمكانية المطالبة بعدد دورات إضافية قبل نهاية السنة المالية لزيادة تأهيل أكبر عدد من معلمي محو الأمية بالمحافظة.
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