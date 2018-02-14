الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تتمكن من ضبط قاتلي موظفة بالإدارة التعليمية بالغردقة‎

سادة حالة من الحزن والزهول في الوسط التربوي بمدينة الغردقة ، وذلك بعد نجاح قوات الأمن من ضبط مرتكبي واقعة قتل موظفة بالإدارة التعليمية بالغردقة.





حيث تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من إلقاء القبض على قاتلى موظفة بإدارة الغردقة التعليمية، وتم تحرير المحضر اللازم وجار عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وكان اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارا من العميد عادل حفنى مأمور قسم ثان الغردقة، يفيد بالعثور على جثة سيدة تدعى "س ي" موظفة بالأرشيف فى الإدارة التعليمية فى الغردقة وبها عدة طعنات.





علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي مكثف مكون من العقيد هانى عبدالصمد مفتش مباحث قسم ثان الغردقة والرائد إسلام مقبل رئيس المباحث، وبتكثيف التحريات وتبين أن وراء إرتكاب الجريمة زميلة المجنى عليها فى العمل، وتدعى "ن . ة"، وآخر يدعى "ع . ص . م" عاطل.





وبمواجهتما إعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض سرقة مصوغات المجنى عليها الذهبية، حيث إستدرجتها زميلتها المتهمة وقام المتهم بالإجهاز عليها بتوجيه عدة طعنات قاتلة فلقت مصرعها في الحال.



