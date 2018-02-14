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جامعة القاهرة تستضيف اليوم حمدي رزق

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:29 ص
جامعة القاهرة تستضيف اليوم حمدي رزق
جامعة القاهرة - أرشيفية
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أية حمروشي
 
تستضيف جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي حمدي رزق، في حلقة نقاشية حول كتاب "كيرياليسون.. في محبة الأقباط"، وذلك في أولى حلقات الصالون الثقافي للفصل الدراسي الثاني 2017/2018. 

ويشارك في الحلقة النقاشية، الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والأب رفيق جريش، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور عبد الله التطاوي منسق الصالون الثقافي والأساتذة والطلاب، وسيتم توزيع نسخة من الكتاب على الطلاب.

وكتاب "كيرياليسون.. في محبة الأقباط"، الصادر عن مؤسسة روز اليوسف "سلسلة الكتاب الذهبي"، يرسم قراءة في دفتر أحوال أقباط مصر بين مفرقين، حادثة كنيسة القديسين في الإسكندرية (2011)، وتدشين الكنيسة الكبيرة بالعاصمة الجديدة (2018)، ويوثق الكاتب الصحفي حمدي رزق يوميات الحالة القبطية في مصر، ووطنية الأقباط والكنيسة المصرية في مواقفها في قلب الشعب المصري.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن فعاليات الموسم الثقافي والصالون الثقافي للجامعة سوف تتواصل في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2017/2018، بمجموعة من اللقاءات والندوات الفكرية والحفلات الفنية، مشيرًا إلى أن فعاليات الموسم الثقافي الفني والصالون الثقافي تستهدف إلى تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع ورفع الوعي والتثقيف لدى الطلاب وتوسيع نطاق تفاعلهم مع القضايا الوطنية، وبخاصة تلك المتعلقة بالتنمية والنهوض بالمجتمع.

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