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إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد إثر تناول وجبة أرز وسمك بأبوحمص

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:29 ص
إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد إثر تناول وجبة أرز وسمك بأبوحمص
ارشيفية
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إسلام أمين
 
شهدت قرية باغوص التابعة لمركز ابوحمص بالبحيرة، تسمم اسرة مكونه من 4 افراد، اثر تناول وجبة ارز وسمك معدة بالمنزل.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص من المستشفى العام بوصول كل من "علي ع.ح" 43 عاما - عامل زراعي، وزوحته "هاله س.ع" 32 عاما - ربة منزل، ونجليهما "أحمد" 5 سنوات، و"سجده" عامان، وجميعهم مقيمين بقرية باغوص، صابين بحالة إعياء وقىء إدعاء تسمم غذائي.

ّبسؤال الأول قرر أنه عقب تناولهم مساء أمس وجبة طعام أرز وسمك مُعده بالمنزل شعروا بحالة إعياء وقئ وأضاف بقيامه بشراء تلك الأسماك من أحد الباعه الجائلين بمدينة أبوحمص، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابه العامة.
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