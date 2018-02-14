ليكيب: نيمار الأمل في هز شباك ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

أجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية باستفتاء من خلال الموقع الرسمى للجريدة على شبكة التواصل الاجتماعى عن توقعات القراء لمباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





وذكرت الصحيفة أن الجمهور يرى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم سان جيرمان هو أقرب اللاعبين للتسجيل في شباك الحارس الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس.





ورغم صعوبة المباراة لكن كان هناك 1000 صوت شاركوا في التصويت، وبنسبة 65% يثقون بنيمار، بينما هناك 31% يعتقدون أن التسجيل في شباك الريال لن يكون سهلًا بالنسبة للبرازيلي.



