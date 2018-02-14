تفاصيل حبس رئيس مجلس المنزلة و5 آخرين 15 يومًا بتهمة الرشوة

أصدر رئيس نيابة المنصورة الكلية، قرارا بحبس رئيس مجلس مدينة المنزلة، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، وصاحب برج وشقيقه، 15 يوم على ذمة التحقيقات، في واقعة تلقي رشوة من اجل بناء برج مخالف، وحبس سائق رئيس مجلس المدينة، وسائق صاحب البرج لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقاتوذلك تحت إشراف المستشار خالد خضر، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية.



وقد باشرت النيابة التحقيقات في واقعة ضبط هيئة الرقابة الادارية لرئيس مجلس مدينة المنزلة وسائقه واثنين من المهندسين بالإدارة الهندسية والتنظيم ومحامي أمين حزب بالدقهلية، وشقيقه وسائقه.



واستمعت النيابة إلى أقوال جميع المتهمين فى القضية، وتقدم "أحمد أ" محامي وأحد المتهمين في القضية بأنه حصل على رخصة مباني لعقار ملك شقيقة وأن جميع الأوراق الصادرة له سليمة ولا يوجد به أي تلاعب، وواجهت النيابة المتهمين بالتسجيلات الصوتية لهم في الواقعة.



وقد ألقى ضباط الرقابة الإدارية بالدقهلية القبض، على كلا من ع ا م ع رئيس مركز ومدينة المنزلة، والمهندس ع ع، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس ك م ك، مدير التنظيم بالمجلس، وم أ سائق رئيس مجلي المدينة، بتهمة تلقي رشوه لتسهيل بناء أدوار مخالفة لعقار مخالف بمدينة المنزلة وتوصيل المرافق له بالمخالفة للقانون.