نائبة المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية: داعش انهار.. وسنركز على الهزيمة الأكيدة للتنظيم

قالت اريكا تشوسانو، نائبة المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن تنظيم داعش انهار، وسنركز على الهزيمة الأكيدة للتنظيم، معتبرة أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لدول الشرق الأوسط تأكيد للتعاون معهم.



وأضافت "تشوسانو"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "سي بي سي أكسترا"، اليوم الأربعاء، أن أمريكا لديها علاقات قوية مع مصر في مجالات عديدة.



وأوضحت، أن أمريكا تقدم دعما أمنيا لـ لبنان وتضمن استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن حزب الله منظمة إرهابية منذ عقود وتلعب دورًا ضد الإستقرار.

